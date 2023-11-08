الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسرائيل تعلن استهداف رئيس دائرة صناعة الأسلحة فى حماس

قصف إسرائيل في غزة
قصف إسرائيل في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف محسن أبو زينة، رئيس دائرة صناعة الأسلحة في مقر الإنتاج التابع لحركة حماس، بحسب وصفه، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

ونشر في بيان له، عبر موقع التواصل إكس، أن الطائرة الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي قامت بتوجيهات استخباراتية من جهازي الشاباك وأمان، باستهداف محسن أبو زينة، الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الصناعات والأسلحة في مقر الإنتاج التابع لحماس.

استهدفت خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية

وأشارت إلى أن أبو زينة كان أحد قادة حماس المتخصصين في إنتاج الذخائر وفي إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لمقاتلي حماس، مضيفة أنها استهدفت خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل حماس طوفان الأقصى فلسطين

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