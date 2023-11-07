أحمد الطاهري يعلن عن موعد انطلاقة قناة Cairo News

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مشاريعه الإعلامية الجديدة والمستقبلية.

وقال الطاهري، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC"، إن القاهرة الإخبارية هى متجذرة في الساحة الإعلامية، وتمتلك كوادر متميزة ومحترفة، وأن قناة إكسترا لايف جاءت لتكمل مسيرة قناة إكسترا نيوز، التي تعتبر أول قناة إخبارية مصرية متخصصة، وأن السوق المصري يحتاج إلى المزيد من القنوات الإخبارية لتنويع المحتوى وتقديم الخدمة الإعلامية بشكل أفضل.

وأعلن الطاهري عن قناة جديدة ستنطلق قريبًا بأربع لغات مختلفة، وهي قناة "كايرو نيوز"، التي كان من المقرر إطلاقها في عام 2024، ولكن تم تقديم الموعد إلى 2023، بفضل الجهود المبذولة من قبل عمرو الفقى، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يشرف شخصيًا على هذا المشروع الضخم، الذي وصفه الطاهري بأنه "مشروع نعده بقوة".