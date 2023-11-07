قصواء: القضية الفلسطينية بدماء الشعب وصموده عادت إلى المشهد بقوة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية من 7 أكتوبر الماضي وحتى اليوم بدماء الشعب الفلسطيني وبصموده عادت إلى المشهد بقوة، مؤكدةً أنها عادت بشكل جديد وبحالة جديدة وبدموية جديدة من الجانب الصهيوني الإسرائيلي.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية cbc، أن الدور المصري والموقف المصري منذ اليوم الأول واضح والعدوان على القضية والقطاع، وحتى اليوم إراة مصرية راسخة وحازمة أمام المشهد العالمي كله.

وأوضحت، "الخلالي"، أننا رأينا على مدار الفترات الماضية ماذا حدث منذ الثامن من أكتوبر وحتى الآن وتفاصيل كثيرة للموقف المصري وتسلسله، وإرسال الدولة المصرية رسائل إلى العالم مرتبطة بحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة وعاصمة وحياة مستقرة والحفاظ على السلام في المنطقة، وحق الشعب الفلسطيني في وقف العدوان عليهم.

وأكدت، أن رسائل مصر للعالم تلخصت في "لا للعقاب الجماعي.. لا للعدوان على الشعب الفلسطيني.. لا للتهجير القسري"، تأكيدات مستمرة على هذا الأمر ولا بد أن يكون هناك تأكيد وتوثيق مستمر لهذا المشهد منعًا لأي تطلعات صهيونية.