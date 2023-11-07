متطوع لـ"الدستور": دعم أهالي غزة واجب علينا وليس جديد على المصريين

اجتمع الشباب للمساعدة والتطوع في إدخال المساعدات عن طريق معبر رفح البري إلى أهالينا في غزة وتفرغوا تمامًا لهذا العمل ونجحوا بالفعل في المساعدة وإدخال الشاحنات.

قال عبدالرحمن أبو القاسم من محافظة شمال سيناء: «دعم أهالي غزة شئ واجب علينا لأننا جيران وأخوه ومصر كان لها دور واضح وصريح في إدخال المساعدات عن طريق معبر رفع وذهبت مع اصدقائي للمشاركة أكثر من مرة وكنا علي أمل منذ البداية قبل فتح المعبر من الجانب الفلسطيني وايام ننتظر حتي تمكنت القيادة المصرية لإدخال الشاحنات وكان دورنا كشباب متطوع في التحالف الوطني هو العمل المتواصل لجاهزية الشاحنات وتفريغها ووضع المواد الداخلية».

وأضاف: «كنا نواصل العمل منذ الصباح تاركين أهالينا ومشاغلنا للمساعدة في هذا العمل الذي نفخر به وتتوارثه أجيال وكلنا نفتخر بإنتمائنا لوطنا لأن أثبتنا أمام العالم أن مصر كان لها دور كبير في إدخال المساعدات لجيراننا في غزة».

كما شهد الطريق قبل معبر رفح ازدحامًا بالحافلات التي تضم مساعدات إنسانية من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث شارك عدد كبير من متطوعي التحالف في توصيل هذه الشاحنات للمعبر قبل نقلها وإدخالها إلى الأشقاء الفلسطينيين عند فتح المعبر.

موقف مصرى رافض لتصفية القضية الفلسطينية

وتأتي جهود المؤسسات المصرية في دعم الأشقاء داخل غزة تزامنًا مع مواقف القيادة المصرية الرافضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، في إشارة إلى مخططات لنقل الفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مصر المُطلق لأي محاولات تهدف لتصفية القضية، كما أنها لن تحدث أبدًا على حساب مصر.

حيث أعلن التحالف الوطني ٤ نوفمبر الجاري انطلاق المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، حيث تستهدف المرحلة الثانية مد جسر بري متواصل من المساعدات ينطلق اليوم بإرسال نحو ٥٠ قاطرة بشكل يومي منتظم محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.