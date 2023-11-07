عقد اللقاء السنوي للجنة المجمعية للتربية الدينية بالفيوم

نظمت اللجنة الفرعية للتربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس لقائها السنوي تحت عنوان "مُقَدِّمًا فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً" (تي ٢: ٧)،، بدير القديس الأنبا إبرام بالعزب بالفيوم، في ضيافة نيافة الأنبا إبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم.

حاضر في اللقاء الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات ومقرر اللجنة ذاتها بالمجمع المقدس، وتضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من الآباء الكهنة وموجهي العموم لمادة التربية الدينية المسيحية بمحافظات الجمهورية، عدد من المحاضرات وورش عمل نقاشية.

وفي الختام عرض القمص ميصائيل ذكري كاهن كنيسة السيدة العذراء بالمطرية بالقاهرة وسكرتير اللجنة، عددًا من التوصيات والمقترحات التي أسفرت عنها المناقشات.

وتعد لجنة التربية الدينية، لجنة فرعية تابعة للجنة التعليم والإيمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتعقد لقاءات للآباء الكهنة وموجهي ومدرسي التربية الدينية المسيحية بصفة دورية منذ عام 2000.

كاهنان جديدان بإيبارشية المعادي

وفي سياق آخر، صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، صباح أول أمس، في كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمنطقة زهراء المعادي، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الدياكون بيشوي حبيب كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس بيشوي، والدياكون (البتول) سوريال سعد كاهنًا عامًا للخدمة بكنائس الإيبارشية باسم القس سوريال.

كان الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون (شماس كامل) بيد نيافة الأنبا دانيال، خلال القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته، الجمعة الماضية، في كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بمنطقة كوتسيكا شرق.