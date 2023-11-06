الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رشيدة طليب تحرج بايدن بسبب دعمه "الإبادة الجماعية" في غزة

رشيدة طليب
رشيدة طليب

اتهمت النائبة الأمريكية فلسطينية الأصل، رشيدة طليب، الرئيس جو بايدن بتأييد الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقالت عبر فيديو نشرته الجمعة على منصة (إكس)، إن الأمريكيين "سيتذكرون أفعاله" عندما يحين موعد إعادة انتخابه عام 2024.

ويبدأ الفيديو بلقطات لتفجيرات ومشاهد دامية من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما قالت طليب: "سيدي الرئيس، الشعب الأميركي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر في عام 2024".

وجاء في النص الموجود مع الفيديو، أن "بايدن أيد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الشعب الأمريكي لن ينسى. بايدن، ادعم وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في عام 2024".

تعليقًا على موقف النائبة، قال السيناتور جيف ميركلي الديمقراطي من ولاية أوريغون إن "ادعاء طليب بالإبادة الجماعية كان صادمًا"، وأوضح "أنا لا أتفق مع ذلك على الإطلاق".

كما قال ميركلي إنه يتفق مع بايدن على الحاجة إلى "وقف إنساني للقصف الإسرائيلي في غزة".

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