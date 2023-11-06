الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمود الهباش: صاحب تصريح القنبلة النووية إرهابى همجى يتحدث بكل وقاحة

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن تصريح الكيان الصهيوني الأخير الخاص بالأسلحة النووية تصريح في غاية الخطورة، ويجب على المجتمع الدولي التحلي بالموضوعية، معبرًا: "تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بالمطالبة بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أمر كارثي، وتخيلوا لو زعيم أو مسئول أو رئيس عربي وقال كلامًا أقل من تصريح القنبلة النووية كل الدنيا ستقوم وربما تأتي جيوش من الغرب لمعاقبة هذا الرئيس أو المسئول ولدينا أمثلة في التاريخ المعاصر".

 

تصريحات الكيان الصهيوني الأخيرة

وأكد محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، أن الوزير الإسرائيلي صاحب تصريح القنبلة النووية إرهابي همجي يتحدث بكل هذه الوقاحة ويتبجح ويؤكد أنهم يمتلكون سلاحًا نوويًا يريدون أن يكرروا واقعة هيروشيما في قطاع غزة، لذا يمكن القول إن الكيان الصهيوني شديد التطرف والعدوانية.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تتصرف أمام العالم كله أنها دولة فوق القانون وفي ازدواجية معايير مع القضايا الدولية.

 

الأسلحة النووية

وأشار إلى أن استمرار هذه السياسية سيفجر مشاعر الناس في العالم العربي وربما يجد العالم نفسه أمام حرب من نوع آخر وصراع دين بسبب تصريحات قيادات إسرائيل المتتالية الدينية.

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الحياة اليوم الحياة لبنى عسل

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