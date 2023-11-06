الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ بجامعة القدس: مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة لصالح القضية الفلسطينية مرتين

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية منذ البداية بكل وسائل الدعم والمساندة سواء على النطاق المحلي أو العالمي.

 

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي 

وأكد الدكتور أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة لصالح القضية الفلسطينية مرتين، حيث تمثلت المرة الأولى في الرفض القطعي لمخطط الكيان الصهيوني الخاص بتهجير شعب غزة إلى سيناء والدول المجاورة من أجل تصفية هذا النزاع، وتمثلت المرة الثانية في منع مغادرة أي عناصر أجنبية الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح إلا في حال السماح لمصابي فلسطين بالعبور إلى مستشفيات سيناء لتلقي العلاج.

وأضاف في حديثه، أن مصر منذ اللحظة الأولى تبذل الكثير من الجهود من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني، حيث قامت مصر بالكثير من اللقاءات الرسمية مع مختلف دول العالم لمحاولة وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.

 

مجازر الاحتلال 

وأشار إلى أن هناك ضغطًا كبيرًا من قبل قوات الاحتلال على سكان الجنوب والشمال، حيث يتم قصف المناطق التي يتوفر بها عنصر الازدحام البشري لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين.

أستاذ بجامعة القدس أيمن الرقب اكسترا نيوز فلسطين تحت القصف الحرب بفلسطين مجازر الاحتلال

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