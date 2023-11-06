"المكرس في مسيرة الكنيسة السينودسية".. لقاء الأخوات الراهبات بإيبارشيتي أسيوط والقوصية

التقى أمس، صاحبا النيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الأخوات الراهبات بالإيبارشيتين، وذلك بمقر مطرانية أسيوط.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها نيافة الأنبا دانيال، كما ألقى الأنبا مرقس محاضرة تكوينية بعنوان "المكرس في مسيرة الكنيسة السينودسية".

واختتم اللقاء بمناقشة حول وضع خطة، من أجل خير الخدمة، خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية،ترأس صباح اليوم، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة العذراء الطاهرة، بالابراهيمية، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأرشمندريت سمير سعادة، راعي الكنيسة، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الله هو الذي يشفي جراحنا".

وعقب القداس الإلهي، تقابل الأب المطران مع شعب الكنيسة، في لقاء ودي.

كما ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، لقاء مع الأخوات الراهبات بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم رحب المطران والأخوات الراهبات الجدد، مقدمًا كلمات الشكر لجميع الراهبات، اللواتي خدمن بالإيبارشية، وانتقلن للخدمة في أماكن أخرى.

وقام الأب المطران بعرض جولة لأهم أخبار الكنيسة الجامعة أهمها: ختام سينودس الأساقفة للكنيسة الكاثوليكية، خلال أكتوبر الماضي، مؤكدًا ضرورة عيش المسيرة السينودسية، داخل الكنيسة، كما أشار نيافته إلى أهمية دور شخص في ذلك.

وتابع راعي الإيبارشية: فلا يوجد كتاب صدر عن المسيرة السينودوسية، بل هي مسيرة عيش، ومساحة، تعاش داخل كنائسنا، نحيا، ونقرر سويًا.

وعرض المطران ما تم من أنشطة كنسية مختلفة بالإيبارشية، خلال الصيف الماضي، من مؤتمرات لجميع المراحل السنية، وندوات، ورياضات روحية، وتكوينية لكافة الفئات العمرية، مختتمًا كلمته بأهمية وجودنا المسيحي الكاثوليكي، خاصة في التعليم المسيحي في مدارسنا.