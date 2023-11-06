الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حصريا لسكان مشروعاته.. "طلعت مصطفى" يقدم جودة حياة وخدمات متكاملة.. وكمان وظيفه جنب البيت (فيديو)

جريدة الدستور

 

حصد ملتقى مجموعة طلعت مصطفى الأول للتوظيف، والذي أقيم السبت الماضي، إشادة واسعة من رواد الأعمال وسكان مشروعات المجموعة وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتصدرت أخبار الملتقى محركات البحث على جوجل وصنفت من أكثر الموضوعات قراءة ومتابعة على كبرى المواقع الاخبارية.

وأوضح دكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الاسبق والاستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن مهمة مجموعة طلعت مصطفى، لا تنتهي عند بيع وحدات سكنية فقط، لكنها تمتد لتوفير خدمات متكاملة لسكان هذه المدن الجديدة، لان القصة ليست  بيع عقار، وإنما في تكوين مجتمع كامل بثقافته».


من جهتها، قالت رشا طنطاوي، مدير التسويق بقمة "تكني سوميت":  «فكرة أن الشركة والسكان عنصر واحد فكرة إيجابية جدا تسهم في تحقيق النجاح، وهو أمر مميز للغاية، وفخورة بأن أراه في مصر.

كما أشاد سكان مدينتي والرحاب  بملتقى التوظيف واشاروا الى أن هذا الملتقى سابقة من نوعها ودليل جديد على تميز مجموعة طلعت مصطفى.

وأعربت دينا مكي، مدير قسم الموارد البشرية في مجموعة طلعت مصطفى، عن سعادتها بنجاح الملتقى التوظيفي، حيث شارك فيه عدد كبير من الشباب من سكان الرحاب ومدينتي ومختلف مشروعات المجموعة. وأكدت مكي أنه بمجرد الإعلان عن الملتقى التوظيفي تلقينا أكثر من 2500 طلبًا لشغل الوظائف المتاحة بشركات المجموعة، وأشارت إلى أن تقدم أعداد كبيرة من السكان للمشاركة بالملتقى التوظيفي الأول يثبت نجاح الملتقى في تحقيق الهدف منه وهو تعزيز التواصل وارتباط السكان بالمجموعة وتوفير خدمات متنوعة لقاطني مشروعاتنا، منها حتى.. فرص عمل.

وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى ملتقى توظيف لسكان مشروعات المجموعة في نادي مدينتي، حيث يوفر الملتقى فرص عمل داخل شركات المجموعة بمختلف المجالات. 
ويأتي تنظيم ملتقى التوظيف في إطار جهود مجموعة طلعت مصطفى في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث ارتقت المجموعة بمفهومها من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تساهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كافة المجالات.

مجموعة طلعت مصطفى الرحاب مدينتي معرض التوظيف جودة حياة

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