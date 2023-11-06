جوارديولا: غضب جريليتش ودوكو يُحافظ على مستوى الفريق

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تألق لاعبه البلجيكي جيريمي دوكو، ومردود ذلك على زميله جاك جريليتش.

وتألق جيريمي دوكو في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة أمام بورنموث وسجل هدفًا وصنع 4 لزملائه في انتصار السيتسنز بستة أهداف لهدف.

وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"أريد أن يغضب جاك جريليتش، وأن يلعب بصورة جيدة، ثم أريد أن ينتقل شعور الغضب لدوكو لعدم مشاركته في آخر مباراتين، بهذه الطريقة يمكن الحفاظ على ثبات مستوى اللاعبين".

وانضم جيريمي دوكو لصفوف فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 14 مباراة منذ انضمامه للفريق وسجل 4 أهداف وصنع 6 لزملائه.

وأضاف بيب:" يمكنني الاعتماد على جيريمي وجاك سويًا طالما يقدمان المستوى المطلوب منهما، ولكن غير ذلك يجب أن يتدربا بشكل أفضل في اليوم التالي وانتظار فرصة المشاركة، عندما تكون حاضرًا ذهنيًا تقدم المستوى المطلوب منك".

وشارك جاك جيريلتش في 11 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، وصنع هدفًا واحدًا لزملائه.

وأردف:"جريليتش منحنا المزيد من الهدوء وكانت طريقته حاسمة في أولد ترافورد "ملعب مانشستر يونايتد"، نحن بحاجة لكل اللاعبين، مازال أمامنا الكثير من المباريات وعلى الجميع التنافس للمشاركة، وبعد ذلك سنفوز بالمباريات ونصبح سعداء".

ويلعب جاك جريليتش ضمن صفوف مانشستر سيتي منذ انضمامه من فريق أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، ومنذ ذلك الحين شارك في 100 مباراة بقميص الفريق السماوي وسجل 11 هدفًا وصنع 16 لزملائه في الفريق.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة.