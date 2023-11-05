الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كنا نستهدف إرهابيين.. جيش الاحتلال يكشف ملابسات الضربة الإسرائيلية جنوب لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ادعى جيش الاحتلال، أن القوات اشتبكت مع سيارة في لبنان، تحدد أنه يشتبه بنقلها "إرهابيين"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف جيش الاحتلال خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "إدعاءات وجود مدنيين في سيارة بلبنان يخضع للفخص والواقعة قيد المراجعة".

سقوط 3 شهداء مدنيين في ضربة إسرائيلية جنوب لبنان 

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن سقوط 3 شهداء مدنيين في ضربة إسرائيلية جنوب البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أفادت وكالة الأخبار الفرنسية بمقتل صحفي و4 من أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية جنوب لبنان، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال إسرائيل غزة لبنان القاهرة الإخبارية

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