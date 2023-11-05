الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صحة المرأة في ضوء المتغيرات الصحية والنفسية".. مؤتمر بـ"بيطري القناة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري، وكلية الطب بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، المؤتمر الموسع الممتد على مدار يومي الأحد والإثنين الخامس والسادس من نوفمبر الحالي وذلك في تمام التاسعة والنصف صباحا بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطري تحت عنوان "صحة المرأة في ضوء المتغيرات الصحية والنفسية"، وذلك وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالاهتمام بقضايا المرأة، ودعمها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المرأة والاهتمام بالصحة العامة لها، وكل ما يتعلق بها من قضايا.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى دور وحدات الجامعة التي تم تأسيسها خصيصا للقيام بهذا الدور مثل عيادة المرأة الآمنة بكلية الطب، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والتي تسعى لنشر الوعي بحقوق المرأة، بل وتضمن للعاملات بالجامعة بيئة عمل آمنة، وتتلقى شكاوى الفتيات والسيدات، وتعمل على إيجاد الحلول لها من الناحية القانونية، أو الاجتماعية أو الاقتصادية والصحية كذلك، مؤكدا على قيام الجامعة بهذه المهام وفق دورها المجتمعي التنويري نحو فئات المجتمع ككل، وخاصة المرأة.

 

المؤتمر بإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة اعتدال عباس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة،  والدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبراوي وكيل كلية الطب البيطري لشئون البيئة وخدمة المجتمع،وبإشراف تنفيذي الدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري،  والدكتورة هبة عبد الرازق نائب رئيس الوحدة.


ويستمر على مدار يومين وضم اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، والتي شهدت ترحيب الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري بالحضور، وتقديم الشكر لوحدة خدمة المجتمع بالكلية على مجهودها في تنظيم المؤتمرات الكبرى ذات الموضوعات المتصلة بالمجتمع، مشيرة إلى أن مؤتمر اليوم هو الفاعلية الثالثة للوحدة في فترة زمنية قليلة، ويتناول موضوع صحة المرأة وهو موضوع شديد الأهمية، ويشارك فيه قامات علمية، واليوم نقول نعم لمناهضة العنف، حتى ولو كان بكلمة، واليوم نلتقي لنرتقي فالكلمة هي عنوان حياة الإنسان، فكلما يرتقي الإنسان تزداد قيمة الكلمة.

 

 

وفي كلمتها الافتتاحية- أشارت الدكتورة اعتدال عباس مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، إلى أن وحدة جامعة قناة السويس هي واحدة من 36 وحدة لمناهضة العنف ضد المراة بالجامعات المصرية، وتابعت أن مهمتها تحقيق الأمن والحماية للمرأة داخل المجتمع الجامعي، وتقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.

كما أعرب الدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن سعادته بدور وحدة خدمة المجتمع المتقدم، وأهمية الندوات والمؤتمرات التي تقدمها، ودورها الهام في ربط الكلية بالمجتمع.

وجرى تكريم أفراد وحدة خدمة المجتمع بالكلية، والمشاركين بالمؤتمر من المحاضرين والمنظمين.

وبدأت الجلسات العلمية لليوم الأول بندوة عن "الأمراض المشتركة وتأثيرها على صحة المرأة" قدمتها الدكتورة هبه سيد المحلاوي أستاذ الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري، ثم ندوة عن دور الغذاء والمنتجات الحيوانية في تعزيز صحة المرأة  للدكتور علي معوض أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري.

ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر ندوة عن "المخلات الهرمونية في المنتجات الحيوانية وعلاقتها بصحة المرأة" تلقيها الدكتورة هبه عبد الرازق أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري، وندوة عن" الصحة النفسية للمرأة" للدكتورة اعتدال عباس أستاذ علم النفس بكلية التربية،  وندوة حول" آليات التمكين الاقتصادي للمرأة وأثره على حياتها" يقدمها الدكتور عمرو محمد مدرس إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بكلية التربية.

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