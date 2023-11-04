السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: مصر ترفض التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

تحدث الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد عبد الرازق عن الدور المصري في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسري.

وقال عبد الرازق، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن الموقف المصري فيما يتعلق برفض التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين كان ثابتًا، عبّرت عنه مصر على مختلف المستويات، بداية من الرئيس السيسي في العديد من المناسبات لعل من أهمها قمة القاهرة للسلام.

محمد عبد الرازق: مصر ترفض المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين

وأضاف، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد هذا الموقف في الكثير من اللقاءات والمناسبات آخرها اللقاء العربي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأردن.

كما أشار إلى أن الموقف المصري في هذا الإطار ثابت يرفض تصفية القضية الفلسطينية، ويرفض تهجير الفلسطينيين إلى غيرها من دول المنطقة؛ لأن هذا من شأنه تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

وتابع: "لذلك عكفت مصر على رفض كل هذه المخططات، واتخذت طابعًا شبه رسمي من خلال بعض الوثائق التي ظهرت عن الجانب الإسرائيلي، وأكدت لكل القوى الدولية، بما فيها الولايات المتحدة أنها لن تقبل بمثل هذا المخطط على الإطلاق".

مصر القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل الرئيس السيسي وزير الخارجية المصري

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