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رئيس جامعة قناة السويس يستقبل وزير التربية والتعليم (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر، الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والوفد المرافق له.

جاءت الزيارة على هامش حضور  وزير التربية والتعليم لمناقشة رسالة دكتوراة حول: تطوير منظومة التوجيه الفني بالتعليم الثانوي العام بمصر في ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

جاءت الزيارة - بالتزامن مع تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في حواره المفتوح مع طلاب الجامعة، حيث أثنى الوزيرين على اللقاء الأخير الذي تم في  الجامعة إحتفالًا بيوم تفوق الجامعات المصرية، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث من قاعة المؤتمرات الكبرى ضمن مبادرة حكاية وطن بحضور معالي رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الجامعات المصرية.

أبرز الحضور

حضر مراسم استقبال وزير التربية والتعليم كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية.

تفاصيل الرسالة

جدير بالذكر أن الرسالة التي تم مناقشتها للباحثة رشا عامر محمد مسلم موجه أول تربية فنية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

هذا وضمت لجنة الإشراف الدكتور بيومي محمد ضحاوي أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية كلية التربية جامعة قناة السويس، والدكتور محمد إبراهيم خاطر أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية المساعد كلية التربية جامعة قناة السويس.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور رضا السيد محمد حجازي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور بيومي محمد ضحاوي أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية كلية التربية جامعة قناة السويس، والدكتور محمد أحمد حسين ناصف أستاذ التربية المقارنة، والإدارة التعليمية كلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتور محمد إبراهيم خاطر أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية المساعد كلية التربية جامعة قناة السويس.

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