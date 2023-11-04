"الصحة الفلسطينية": لن ننصاع لمحاولات الاحتلال تهجيرنا قسريًا

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن إسرائيل تواصل عمليات إجرامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادًا في الوسائل والمستلزمات الطبية".

وتابعت: "الأطقم الطبية تواصل العمل في مستشفيات شمال القطاع، وننحني لها احترامًا على تحمل كل الضغوطات في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي".

وواصلت: "لن ننصاع لمحاولات إسرائيل تهجيرنا قسريًا"، مؤكدة مواصلة التنسيق مع الجانب المصري لنقل جرحى القطاع لمصر، رغم عدم توفير الاحتلال الإسرائيلي ممرات آمنة لذلك.