إقبال كبير من الشباب على معرض توظيف مجموعة طلعت مصطفى

شهد ملتقى التوظيف الذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى، اليوم، السبت 4 نوفمبر 2023، إقبالا كبيرًا من الشباب، من حملة المؤهلات العليا؛ للحصول على وظائف بمجالات مختلفة بشركات المجموعة.

وانطلق معرض التوظيف اليوم بنادي مدينتي، وشهد حضورًا قويًا من الشباب- من سكان مشروعات طلعت مصطفى- للحصول علي فرص عمل بشركات المجموعة ولحضور الندوة التعريفية على هامش الملتقى، والتي يشارك فيها نخبة من المتخصصين في عدد من المجالات المختلفة. وتنوعت الوظائف المتاحة المقدمة من المجموعة لسكان مشروعاتها بين الحسابات والمالية وتكنولوجيا المعلومات (IT)، فضلًا عن وظائف أخرى متعددة تتماشى مع تطلعات الشباب.

وأكد زياد الشاذلي، مدير عام إدارة علاقات عملاء مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، أن الملتقى التوظيفي الذي تقدمه مجموعة طلعت مصطفى يأتي في إطار حرص المجموعة على تقديم خدمات متكاملة لقاطني مشروعاتها العمرانية، وحرصا منها على الاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية ودورها نحو خدمة المجتمع. وأكد أن مجموعة طلعت مصطفى تسعى لتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين من سكان مشروعاتها تلبية لاحتياجات قاطنيها، وضمن خطتها لدمج الشباب في الحياة العملية وإلحاقهم بسوق العمل؛ بما يسهم في خفض نسبة البطالة.

جدير بالذكر، أن مجموعة طلعت مصطفي قد ارتقت بمفهوم المسئولية المجتمعية من خلال تحويلها لاستثمارات طويلة الأجل؛ تضمن تحقيق النفع المستدام عبر تبني وتنفيذ مبادرات تسهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل وخدمة المجتمع في كل المجالات، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وتأهيل الطلاب لخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية.

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