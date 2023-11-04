برلماني: تحركات الدبلوماسية المصرية لدعم القضية الفلسطينية خطوة لحلحلة الأزمة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر لدعم القضية الفلسطينية خطوة لحلحلة الأزمة والوقف الفورى لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية فورًا لقطاع غزة.

وأضاف هندي، أن اجتماع وزراء خارجية كل من: السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وقطر، وفلسطين، مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمّان، يأتي في سياق الجهود العربية المستهدفة للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسببه من كارثة إنسانية، خطوة لحلحلة الأزمة، ومصر تقوم هذه التحركات لدعم القضية ووقف الانتهاكات وحرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاجتماع يستهدف الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، والتأكيد على عدم التهجير القسري للفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل وفقًا لما تتبناه الدولة المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وشدد النائب عمرو هندي، على ضرورة مساندة ودعم وتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وضرورة الضغط الحقيقي على إسرائيل وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.