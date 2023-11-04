السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

على رأسها مصر.. الأردن: اجتماع لعدد من وزراء الخارجية العرب مع بلينكن (اليوم)

الخارجية الأردنية
الخارجية الأردنية

أعلنت الخارجية الأردنية، أن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اجتماعا تنسيقيا، اليوم السبت، يعقبه لقاء مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي.

 

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزراء خارجية الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.


ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعًا مشتركًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

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