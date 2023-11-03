الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزيرة الصحة الفلسطينية: توقف المستشفيات عن العمل صباح الغد

الدكتورة مي الكيلة
الدكتورة مي الكيلة

وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الأوضاع الصحية داخل قطاع غزة بالكارثية، لا سيما بعد قصف المستشفى الأندونيسي، وكذلك بوابة مستشفى الشفاء أثناء خروج سيارات الإسعاف المحملة بالجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية مساء اليوم.

وقالت الكيلة إن هذا عمل همجي وإجرامي ولا ديني، يضاف إلى سلسلة المجازر التي يقترفها الاحتلال منذ بدء العدوان، استهداف المستشفات خدش في وجه الإنسانية بالقرن الحادي والعشرين، وضعنا في قطاع غزة كارثي.

وأشارت إلى استمرار قوات جيش الاحتلال في ارتكاب الجرائم والمجازر بقصف مخيمات جباليا والشاطئ وصولا إلى استهداف المستشفيات اليوم، لافتة إلى معاناة المستشفيات من نفاد احتياطيات الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

وأدانت رفض رئيس حكومة الاحتلال السماح بعبور الوقود إلى المستشفيات اليوم، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي؛ من أجل إدخال الوقود ووقف إطلاق النار.

وتابعت: الكميات المتبقية من الوقود قد تكفي بعض المستشفيات حتى الصباح، والبعض الآخر مساء الغد، ومن ثم تتوقف المستشفيات عن العمل.

الصحة الفلسطينية وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة المستشفى الأندونيسي الإسعاف سيارات الإسعاف

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