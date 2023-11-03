الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

60 شهيدًا وجريحًا فى مجزرة مدخل مجمع الشفاء الطبى

مجزرة مدخل مجمع الشفاء
مجزرة مدخل مجمع الشفاء الطبي

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد قصف طيرانها الحربي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، ما أسفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.

وتسبب قصف طيران الاحتلال الحربي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، إلى وقوع 60 مواطنًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

وبحسب المصادر المحلية، يتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.

وبالتزامن مع قصف مدخل مجمع الشفاء الطبي، استهدف طيران الاحتلال ومدفعيته قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

لاحتلال الإسرائيلي الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة طيران الاحتلال

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على مبادرة "من إنسان لإنسان" لدعم فلسطين

التحالف الوطنى: إقرار آلية توصيل الدعم عن طريق جسر برى لأهالى غزة

مدير مركز الأهرام للدراسات: "نصر الله" أكد أن 7 أكتوبر هى حركة خالصة لحماس

مدير مركز الأهرام للدراسات: مصر لها دور تاريخى فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

باحثة سياسية: جيش الاحتلال "يستعرض قوته" فى غزة لمحو عار 7 أكتوبر

محمود الهباش: أمريكا تتحمل مسئوليات كبيرة فى القضية الفلسطينية

أستاذ علاقات دولية: لم تنجح أى دولة بوقف التصعيد فى غزة إلا مصر

محلل سياسي: التهجير سينهي المشروع الوطني الفلسطيني

الأكثر قراءة

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

بلينكن: قدمنا نصيحة إلى إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة