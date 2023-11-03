الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول تعليق من البيت الأبيض على خطاب حسن نصرالله

حسن نصرالله
حسن نصرالله

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه يتعين على جماعة حزب الله اللبنانية ألا تحاول استغلال الحرب في غزة، حسبما نقلت فضائية "الغد" منذ قليل.

وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع يمتد إلى  لبنان".

من جانبه قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصرالله، إن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في قطاع غزة ضد إسرائيل يوم السابع من أكتوبر، "عملية فلسطينية خالصة"، مؤكدًا أنها كشفت عن الوهن والضعف في جيش الاحتلال.

وأضاف في كلمة له متلفزة من بيروت أن معركة "طوفان الأقصى" ستكون لها تداعيات على مستقبل تل أبيب، مؤكدًا "أنها أحدثت زلزالًا في إسرائيل".

لبنان الغد البيت الأبيض غزة

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