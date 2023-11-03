الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

خطيب الجامع الأزهر: على شباب الأمة الانتباه لمخططات الأعداء لهدم الأوطان

هاني عودة
هاني عودة

أكد الدكتور هاني عودة خطيب الجامع الأزهر ، خلال خطبة اليوم الجمعة، أن الإسلام جعل حفظ النفس غاية من غاياته ومقصدًا رئيسًا من مقاصده، ونهانا عن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾، مبينا أن الله حرم الاعتداء على النفس بأى حال من الأحوال، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة؛ لأنها نفس خلقها الله عزّ وجل فيجب المحافظة عليها وصونها.

txt

خطيب الجامع الأزهر: جرائم الصهاينة الإرهابية لم تحرك الضمير الإنسانى

وأوضح خطيب الجامع الأزهر، أن الله رسم لنا المنهج الذى تقوم عليه العلاقة بين المسلم وغير المسلم، فيأمن كل منهما على نفسه ودينه وماله وعرضه، منوهًا إلى أن الأعداء يجتهدون فى العمل على الغزو الفكرى لشباب الأمة من أجل تفرقة الأمة وإحداث الشقاقات والفرقة بين أفرادها فتضيع وحدتها وتنشب الخلافات والفوضى ويعم الفساد فى المجتمع من خلال إثارة الفتن والضغائن، ونصير بذلك صيدًا ثمينًا نقع فى أيدى أعدائنا بلا أى مجهود منهم.

وأشار خطيب الجامع الأزهر، إلى تواجد تيارات وأفكار هدامة لا يعرفها الإسلام تريد العبث بأمن الوطن وتقطيع أوصال الأمة، مشددًا على الجميع أن ينتبهوا جيدًا لما يُحاك فى الخفاء لهم من قبل أعداء الوطن الذين يريدون من هؤلاء الشباب أن يهدموا بلادهم وأوطانهم بأيديهم.

واسترسل خطيب الجامع الأزهر، فى حديثه بتذكير المسلمين بأن يأخذوا العبرة من قصص الأنبياء السابقين من نوح وعاد وثمود وكذلك لوط، حتى يكونوا بعيدين كل البعد عن الفساد الفكرى والعقلى الذي يهدف إلى النيل من المجتمع ليتفكك ويسهل تدميره، موصيًا بضرورة السير على المنهج الذى رسمه الله عزّ وجل، وأن نرجع إليه وحده ونصلح ما فسد من أنفسنا وشبابنا وعقولنا وأموالنا حتى نحقق ما يرضاه الله لنا ونكون أمة واحدة قال عنها النبى ﷺ ﴿المؤمن للمؤمنِ كالبُنْيَانِ يشدُّ بعضُه بَعْضا﴾.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الحق مهما طال أمده آت، وأن الباطل وإن طال لن يدوم، قال تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾، وأكد فضيلته أن سيناء أرض مصرية عزيزة وغالية علينا ارتوت بدماء الشهداء من جنودنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحريرها.

ووجه تحية إعزاز وتقدير لحماة الوطن الذين لا تغفل أعينهم لحظة واحدة عن الدفاع عنه وحمايته مستدلا بقوله ﷺ ﴿عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله﴾، مثمنا صمود الشعب الفلسطيني فى وجه العدوان الغاشم على أرض فلسطين الحبيبة داعيًا المولى عزّ وجل لهم بالنصر قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾.

الدكتور هاني الدكتور هاني عوده خطيب الجامع الأزهر الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

متحدث البترول لـ"الدستور": تثبيت أسعار السولار يحقق التوازن بين الاقتصاد ومصلحة المواطن

خبير اقتصادى لـ"الدستور": ارتفاع سعر البنزين أمر متوقع بسبب الأحداث العالمية

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة

منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى: ممتنون لقيادة وجهود الرئيس السيسى فى أزمة غزة

بعد لقاء نتنياهو وبلينكن.. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: الوقود لن يدخل غزة