الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع قياسي في أسعار الغاز بأوروبا بعد انقطاعات في النرويج وتوقف واردات مصر

الغاز
الغاز

ارتفاع غير مسبوق بأسعار الغاز عرفته بلدان أوروبية على غرار بريطانيا وهولندا التي صعد عقد غازها الطبيعي القياسي لشهر نوفمبر المقبل بـ 2.50 يورو إلى 53.40 يورو للميغاوات في الساعة بحلول الساعة 0945 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود ديسمبر بـ 2.45 يورو إلى 56.15 يورو.

أما في بريطانيا فارتفع عقد نوفمبر بـ 6.50 بنس إلى 133.00 بنسا للوحدة الحرارية.

وعلّل أحد المتعاملين "أعتقد أن السبب يرجع للأنباء الواردة من مصر".

ومن جهتها، قالت مصر مطلع الأسبوع إن وارداتها من الغاز الطبيعي تراجعت إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة في اليوم.

كما أغلقت شيفرون هذا الشهر حقل تمار للغاز في ظل تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وحماس وأوقفت الصادرات عبر خط أنابيب تحت البحر لمصر.

ويذكر أن مصر كانت تصدر الكميات الفائضة لديها على شكل غاز طبيعي مسال لكن ذلك توقف في ظل تراجع الإمدادات وزيادة الاستهلاك المحلي.

وإلى ذلك، أشار المتعامل إلى أنه رغم أن كميات الغاز الطبيعي المسال الواردة من مصر لأوروبا ليست مرتفعة عادة، إلا أن الخطوة تسلط الضوء على تزايد المخاطر الجيوسياسية.

كما ارتفعت أسعار الغاز على المدى القريب أيضا بسبب توقعات ببرودة الطقس وانقطاعات لم تكن متوقعة في محطات معالجة نرويجية.

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

مُسنة بريطانية عن فشل زواجها من شاب مصري: كنت فاكراه بيحبني (فيديو)

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى

24 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان فى "الإبراهيمى" 142 مرة خلال أكتوبر