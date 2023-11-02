بعد إصابة صن داونز.. رضا سليم يجرى جراحة ناجحة فى عظمة الترقوة

أجرى المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عملية جراحة اليوم، الخميس، لتثبيت عظمة الترقوة بعد تعرضه للإصابة بكسر في العظمة بعد 5 دقائق من مشاركته بديلا في مباراة فريقه ضد صن داونز أمس في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وخضع اللاعب للجراحة العاجلة تحت إشراف الدكتور أشرف محرم، أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، في أحد مستشفيات القاهرة، ليتأكد غيابه عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر بعدما كشفت الأشعة التي خضع لها عن إصابته بكسر في عظمة الترقوة، خلال مواجهة فريقه وصن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأكدت الأشعة التي خضع لها رضا سليم، أمس، تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة، وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى للتحرك سريعًا للاطمئنان على حالة اللاعب.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًا مع صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، ليودع الأهلي البطولة بعدما كان قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بهدف نظيف.

الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا للمقاولون العرب

في المقابل يدرس الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تعديلات على تشكيل الفريق في مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب المقرر لها مساء السبت المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري.

وينوي "كولر" الاعتماد علي ياسر إبراهيم في خط الدفاع كريم الدبيس في الجبهة اليسري مع عودة صلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد أفشة.

ويواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة المقاولون العرب بدون راحة نظرًا لضيق الوقت بين مباراتي الفريق أمام صن دوانز وذئاب الجبل.

حيث من المقرر أن يعقد كولر المدير الفني جلسه مع اللاعبين اليوم قبل بداية التدريبات من أجل إغلاق ملف بطولة الدوري الإفريقي والتركيز في مباريات الدوري الممتاز.