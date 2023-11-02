دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة.. بدء مراسم تخريج الدفعة 22 "طب أسنان القناة"

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن خريج كلية طب جراحة الفم والأسنان يحظى بدعم كبير داخل الكلية، حيث تمتلك الكلية مستشفى خاصا بها، وعدد كراسي طب الأسنان بها يتخطى الـ320 كرسيا، كما يضم غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي- في لقاء تفوق الجامعات المصرية- قام بتكريم الطالبة سحر جلال قناوي سليمان، خريجة كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، لحصولها على المركز الأول على مستوى كليات طب الأسنان بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2022-2023.

جاء ذلك تعليقًا من الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على عقد مراسم تخرج الدفعة 22 لكلية طب جراحة الفم والأسنان، والتي عُقدت على مسرح مدرسة التكنولوجيا.

تفاصيل حفل التخرج

وبالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حدادا على شهداء غزة والطالب أحمد إبراهيم أحد طلاب الدفعة- الذي وافته المنية قبل التخرج- بدأ اللقاء.

وهنّأ الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خريجي طب الأسنان لتخرجهم وانقضاء سنوات الدراسة وبدء الحياة العملية.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة داليا فياض، عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان الدسوقي وكيل الكلية، والدكتور مصطفى مكاوي نقيب أطباء الأسنان بالإسماعيلية.

وأشاد الدكتور محمد عبدالنعيم، خلال الحفل، بدور أولياء الأمور؛ لتكبدهم ست سنوات في الدراسة بإحدى كليات القطاع الطبي التي تحتاج إلى اهتمام خاص لتقديم خريج كفء في مجال شديد الدقة والتميز، موجهًا بضرورة استكمال دراستهم العليا كمطلب أساسي لخريجي تلك الكلية، لافتًا إلى تميز طلاب الكلية في الأنشطة الطلابية.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الدفعة 22.

نصائح للخرجين

وقدمت الدكتورة داليا فياض أربع نصائح للخريجين، أولاها تقوى الله في العمل، والأمانة، وطلب العلم، والحفاظ على الأهل والبلد فهما العنوان والهوية.

فيما أكدت الدكتورة مروة شرعان، وكيل الكلية، أن الكلية تقدم منتجا تعليميا متميزا من خلال تخريج كوادر طلابية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وعالميًا، مُقدمة أسمى آيات الشكر والعرفان لأولياء الأمور لمثابرتهم وجهدهم حتى وصلوا إلى هذا اليوم.

وتمت مراسم تكريم الطلاب والتي بدأت بالطلاب العشر الأوائل.