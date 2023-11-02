خادم الحرمين يعلن إطلاق حملة شعبية لإغاثة قطاع غزة

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

مُخيم الشاطئ

استشهد اليوم 5 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مُخيم "الشاطئ" في قطاع غزة.

وقالت مصادر بالقطاع، إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ مُحيط مدرسة "أبوعاصي" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مُخيم الشاطئ، علمًا بأن المدرسة تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

يُشار إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر ارتفع - حسب آخر تحديث لوزارة الصحة في القطاع - إلى 8805 بينهم 3650 طفلًا، و2252 امرأة، ومن المقرر أن تنشر الوزارة التحديث الجديد في وقت لاحق اليوم الخميس.