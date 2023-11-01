طفل فلسطينى يروى لحظة تدمير الاحتلال لمنزله واستشهاد إخوته: "قصفونا وإحنا بنلعب"

بعد نقله إلى المستشفيات المصرية..

عرضت قناة extra news، بعض اللقطات التي تظهر لحظة استقبال عدد من المصابين الفلسطينيين لدى وصولهم معبر رفح، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وبكلمات حزينة، قال بلال معاذ حسن، طفل فلسطيني مصاب: "كنت في الدار، ورحنا عند دار عمي، وكنا بنلعب وانقصفنا، مبعرفش كيف، إخواتي الاثنين استشهدا، واحد عمره 13 سنة، والثاني عمر 8 سنوات".

مستشفى ميداني ونقل مصابين من غزة إلى مصر

ودخلت سيارات إسعاف مصرية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح لنقل عدد من مصابي القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية، بينما أقيم مستشفى ميداني لعلاج المصابين الفلسطينيين بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء، استقبال أول مجموعة من المصابين الفلسطينيين في حرب غزة، عبر معبر رفح.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، وتحويل 16 مصابًا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابًا إلى مستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد".

ولفت البيان إلى أنه "جار تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية، منهم 35 طفلًا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي".