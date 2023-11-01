الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد نقله إلى المستشفيات المصرية..

طفل فلسطينى يروى لحظة تدمير الاحتلال لمنزله واستشهاد إخوته: "قصفونا وإحنا بنلعب"

طفل فلسطيني
طفل فلسطيني

عرضت قناة extra news، بعض اللقطات التي تظهر لحظة استقبال عدد من المصابين الفلسطينيين لدى وصولهم معبر رفح، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. 

وبكلمات حزينة، قال بلال معاذ حسن، طفل فلسطيني مصاب: "كنت في الدار، ورحنا عند دار عمي، وكنا بنلعب وانقصفنا، مبعرفش كيف، إخواتي الاثنين استشهدا، واحد عمره 13 سنة، والثاني عمر 8 سنوات".

طفل فلسطيني

مستشفى ميداني ونقل مصابين من غزة إلى مصر

ودخلت سيارات إسعاف مصرية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح لنقل عدد من مصابي القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية، بينما أقيم مستشفى ميداني لعلاج المصابين الفلسطينيين بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء، استقبال أول مجموعة من المصابين الفلسطينيين في حرب غزة، عبر معبر رفح. 

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، وتحويل 16 مصابًا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابًا إلى مستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد".

ولفت البيان إلى أنه "جار تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة، وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح بتوقيع الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية، منهم 35 طفلًا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال والحصبة والالتهاب السحائي".

 

فلسطين غزة مصابي غزة إسرائيل القصف الإسرائيلى معبر رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أول تعليق من كولر بعد خروج الأهلى من الدورى الإفريقى

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

سيارات إسعاف وأطقم مدربة.. مصر تفتح أبوابها لتخفيف معاناة الأشقاء في غزة

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

"التحالف الوطنى": معبر رفح به 108 شاحنات مساعدات إنسانية يحتاجها أهالى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع