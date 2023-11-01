قرار جمهوري بتعيين الدكتور أمجد حجازي عميدا لكلية الآداب بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أمجد جمال إبراهيم حجازي وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث عميدا لكلية الآداب جامعة بنها.

وقدم الجيزاوي التهنئة للدكتور أمجد حجازي، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى مهام منصبه الجديد.

كما أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن إطلاق مجموعة من القوافل الطبية لطلبة المدارس الإبتدائية بقري محافظة القليوبية.

وأكد"الجيزاوي" أن القوافل الطبية لطلبة المدارس تأتي في إطار توعية الطلاب بطرق الرعاية الصحية السليمة والوقاية من الأمراض والتغذية الصحية لضمان تنشئة سليمة لأطفالنا، وذلك في إطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي في كافة المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة أن القوافل سوف تجوب جميع مدارس القليوبية بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض التي تصيب الأطفال وبالتالى عمل خريطة صحية للأمراض المنتشرة فى الأطفال على مستوى المحافظة بهدف وضع الخطط المستدامة للوقاية والعلاج وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن القوافل الطبية قامت بزيارة 6 مدارس ابتدائية بطوخ وبنها وهم مدرسة أتريب الجديدة المشتركة، ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بشبلنجة، ومدرسة الشهيد البشير الابتدائية الحصة مركز طوخ، ومدرسة بطا الابتدائية الجديدة بطا مركز بنها، ومدرسة التحرير الابتدائية بمدينة طوخ، ومدرسة طه حسين الابتدائية ببنها ، وتم توقيع الكشف الطبي الشامل علي 927 طالب وطالبة.

وأضاف الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على استمرار الجامعة في إطلاق القوافل الطبية، تماشيًا مع حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي المحيط بها، من خلال تقديم خدمات طبية مُتميزة في كافة التخصصات لأبنائنا الطلاب وأهالينا فى القرى الأكثر احتياجًا.