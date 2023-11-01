خبير علاقات دولية: مصر لها دور هام في تسويق حقيقة القضية الفلسطنية دوليًا

كشف الدكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، عن تفاصيل المشهد الدولي بعد عدد من المتغيرات في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصاعد الأحداث في غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر لها دور هام في تسويق حقيقة القضية الفلسطنية دوليًا.

وأضاف أن البعض حاول أن يجتزأ القضية الفلسطينية ويقتصرها، ولكن مصر دائمًا ما تقول أن أزمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بدأت منذ الثورة العربية الفلسطينية في عام 1930.

وأشار إلى أن مصر تقول إن هناك معاناة حقيقية للشعب الفلسطيني وأن المشهد الذي نراه اليوم في فلسطين نتيجة لعدد من الأسباب ومنها غياب الأفق السياسي.