بعد فشل القبة الحديدية.. ما هو نظام السهم الدفاعي الصاروخي لدى إسرائيل؟

يبدو أنه مع فشل نظام “القبة الحديدية” الدفاعي في اعتراض الصواريخ القادمة من قطاع غزة، لجأت إسرائيل، لاستخدام نظام السهم الدفاعي الصاروخي (آرو) أو ما يعرف بـ AWS.

ما هو نظام السهم الدفاعي الصاروخي

ووفقا لما نقلته “نيوزويك” الأمريكية، فإنه وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استخدم نظام الدفاع الصاروخي "آرو" (AWS) لاعتراض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه باتجاه أراضيه من اليمن.

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، أعلنت إسرائيل نفسها في حالة حرب، وشنت أعنف ضرباتها الجوية على الإطلاق على قطاع غزة، وأمرت بغزو بري للمنطقة.

وقالت نيوزويك إن إسرائيل تحاول الرد على حماس، لكن نظام القبة الحديدية لديها وهو نظام دفاع جوي متنقل مصمم للدفاع ضد الأسلحة قصيرة المدى القادمة لا يعمل بالشكل المطلوب.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن نظام نظام السهم الدفاعي الصاروخي (AWS)، وفقًا لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، هو أول نظام دفاع صاروخي باليستي مضاد للتكتيكات قائم بذاته في العالم، ويتضمن النظام كلا من صواريخ Arrow 2 وArrow 3 الاعتراضية، مما يجعله قادرًا على اعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى.

وذكرت شركة Airforce Technology أن الصاروخ الاعتراضي Arrow 2، الذي صممته شركة IAI، لديه بطارية واحدة منتشرة بالقرب من تل أبيب وأخرى متمركزة جنوب حيفا.

وتم تصميم نظام السهم الدفاعي الصاروخي لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وقد أجرى أكثر من عشرة اختبارات ناجحة منذ نشره في عامي 2000 و2004.

تم تطوير نظام Arrow 3 الاعتراضي، وفقًا لشركة Airforce Technology، من قبل شركة الدفاع الأمريكية Boeing وIAI، ويوفر سرعة ومدى أكبر من نظام Arrow 2. Arrow 3 هو نظام دفاع صاروخي خارج الغلاف الجوي، مما يعني أنه مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.