أونروا: نصف مليون فلسطينى فى غزة لا يعرفون إلى أين يتجهون

أكد عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم منظمة أونروا، أن قطاع غزة يشهد عمليات عسكرية مدمرة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتشريد مئات الآلاف من السكان.

وقال أبوحسنة، في حديثه لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن نحو 370 ألف نازح يلجأون إلى مراكز الإيواء ومدارس أونروا، بينما يبحث أكثر من نصف مليون فلسطيني عن مأوى آمن.

وأشار إلى أن هناك نقصًا حادًا في المواد الغذائية والوقود والأدوية، وأن الأمراض تنتشر بسبب تلوث المياه والبيئة، محذرًا من أن الأوضاع في غزة تتدهور بشكل كبير وغير مسبوق، وأن الدمار يهدد حياة الملايين.