الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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الدين لله

المفتى يدين اعتداءات الاحتلال الوحشية على مخيم جباليا

د. شوقي علام
د. شوقي علام

أدان د. شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات استهداف الكيان الصهيوني اللا إنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا بفلسطين، ما أدى لسقوط مئات الشهداء والجرحى.

واستنكر المفتي  بشدة في بيانه مساء الثلاثاء، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

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عاجل.. المفتى: اعتداءات الكيان الإسرائيلى الوحشية على الفلسطينيين "جرائم حرب مكتملة الأركان"

ووصف مفتي الجمهورية ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية" لن يمحوها التاريخ.

وقال المفتي: "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي".

ودعا مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل.

هيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام الاعتداءات الوحشية الغاشمة مجزرة مخيم جباليا اعتداءات الاحتلال

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