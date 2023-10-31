الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فوز جولف مدينتى بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وإفريقيا من World Golf Awards

فوز جولف مدينتي بجائزة
فوز جولف مدينتي بجائزة افضل ملعب جولف

اختارت World Golf Awards إحدى كبرى المنظمات العالمية المتخصصة في تقييم أفضل ملاعب الجولف في العالم- ملعب جولف نادي مدينتي كأفضل ملعب في مصر للعام الثالث على التوالي، وأفضل ملعب جولف في إفريقيا لعام 2023.

يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في إنشاء ملاعب جولف عالمية بأنديتها الرياضية مصممة وتدار من قبل كبرى الشركات، بهدف إتاحة الفرصة للراغبين في ممارسة الرياضة، وجذب السياحة الرياضية لمصر.

وتسلم يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى جائزة World Golf Awards، خلال احتفالية المؤسسة يوم 23 أكتوبر الجاري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي حضره رواد وشخصيات بارزة في مجال لعبة الجولف من جميع أنحاء العالم.

 

وأعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بفوز ملعب جولف مدينتي بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر للعام الثالث على التوالي، وفوزه لأول مرة بجائزة أفضل ملعب جولف في القارة الإفريقية، مضيفًا أن هذا الإنجاز الكبير يأتي تتويجًا لجهود مجموعة طلعت مصطفى في إقامة أندية رياضية بمشروعاتها العمرانية تتوافر فيها مرافق وبنية تحتية وملاعب متنوعة تم تنفيذها بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتضاهي الأندية العالمية.

وأشار عمر هشام إلى أن ملعب جولف مدينتي تم تصميمه على أعلى مستوى من قبل روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، ويديره شركة "ترون" العالمية Troon، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم، مؤكدًا أن التتويج بجائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وإفريقيا يعزز من مكانة نادي مدينتي للجولف كوجهة عالمية لرياضة الجولف ويسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر من خلال استضافة البطولات الدولية بمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم.

وأكد يوسف قدري، رئيس القطاع التجاري بأندية مجموعة طلعت مصطفى، أن فوز نادي مدينتي للجولف بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر وإفريقيا جاء بعد نجاحه الكبير في استضافة العديد من البطولات العالمية خلال الفترة الماضية، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور"، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف، بالإضافة إلى بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للجولف "مينا تور"، والتي أقيمت بمشاركة 120 لاعبا من 35 دولة مختلفة، تحت رعاية الاتحادين العربي والمصري للجولف.

من جانبه أكد اندي ستوكينچر، المدير العام لنادي مدينتي للجولف، أن الفوز بجائزة أفضل ملعب جولف في إفريقيا يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سجل الإنجازات لنادي مدينتي للجولف، إذ يتواجد أكثر من 900 ملعب للجولف داخل القارة السمراء، مضيفًا أن نادي مدينتي للجولف تم ترشيحه في فئة "أفضل ناد في العالم"، والتي تضم أكبر 17 ناديًا للجولف من جميع أنحاء العالم، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق على مستوى رياضة الجولف في مصر وإفريقيا.

يشار إلى أن ملاعب جولف مدينتي من أحدث ملاعب الجولف في مصر، مقامة على مساحة 420 ألف متر مربع، وتضم 18 حفرة بالإضافة إلى 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو أحد الملاعب النادرة في مصر المجهزة لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.

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