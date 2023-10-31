الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشناوى: الأهلى يمتلك خبرات كبيرة.. وهدفنا التأهل للنهائى وإسعاد جماهيرنا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن مواجهة صن دوانز في لقاء الإياب صعبة للغاية، ولم يحسم الصعود بعد الخسارة بهدف دون رد في لقاء الذهاب.

وأكد الحارس الدولى، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نعول كثيرًا على جماهيرنا في المباراة، وقادرون على تقديم لقاء قوي، وسنلعب من أجل الجماهير الذين يقفون خلفنا دائمًا، ونعلم جميعًا أهمية اللقاء.

وأضاف حارس الأهلي: لقد اعتدنا على ضغط المباريات، غدًا سنلعب وسط جماهيرنا، ولدينا تركيز كبير، وهدفنا الوحيد هو التأهل للنهائي.

وأشار محمد الشناوي إلى أن اللاعبين جاهزون للمباراة، وتعاهدوا على بذل أقصي جهد وتحقيق المكسب في اللقاء، وإسعاد الجماهير التي ينتظرها في الملعب لتشجيع الفريق.

الشناوي: جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة 

وقال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي غدًا في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.
 

وأوضح أن الأهلي هدفه التأهل للنهائي، ويمتلك خبرات كبيرة خاصة في المواجهات الصعبة، مؤكدًا أن اللاعبين لديهم تجارب سابقة نجحوا خلالها في تخطي الصعاب وتحقيق البطولات.
وأضاف الحارس الدولي: وجود جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة، وبكل تأكيد سوف نقاتل من أجل إسعادهم، ونثق بشدة في أن كل لاعب سوف يبذل كل ما لديه من أجل الفوز خلال اللقاء.

واختتم تصريحاته: لا وقت للحديث حاليًا، لأننا متأخرون في النتيجة، وهدفنا تحقيق الفوز وتعويض خسارة الذهاب واستعادة ثقة جماهيرنا.

ويستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الجنوب الإفريقي صن دوانز في الثامنة من مساء غد الأربعاء في إياب دورنصف نهائي الدوري الإفريقي على استاد القاهرة وسط حضور 50 ألف مشجع.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصن داونز، عقد صباح اليوم؛ للاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.
 

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطاقم الأصفر، ويرتدي فريق صن داونز طاقمًا باللون الكحلي بالكامل، ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى الملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكل الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

محمد الشناوي صن دوانز الاهلى الدوري الإفريقي المؤتمر الصحفي

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