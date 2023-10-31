الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قداس شكر في اليوبيل الفضي الرهباني للأخت هيلين سولوماتا الكومبونيانية

الكنيسة
الكنيسة

احتفلت الأسرة الكومبونيانية بمصر، باليوبيل الفضي الرهباني للأخت هيلين سولوماتا ( ١٩٩٨ - ٢٠٢٣ )، متخذة لها شعارًا لليوبيل "تعظم نفسي الرب".

 مسيرة تكريسية

جاء ذلك في مسيرة تكريسية عبر المشورات الإنجيلية الفقر، والعفة، والطاعة، على خطى الأب المؤسس، القديس دانيال كومبوني، وسط أسرتها الرهبانية، من مختلف الأديرة المنتشرة بمصر، بحضور الأم الرئيسة الإقليمية للراهبات الكومبونيات بمصر.

وترأس الأب سيمون الكومبونياني صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بكنيسة القديس يوسف للآباء الكومبونيان، بالزمالك، بمشاركة عدد من الآباء الكومبونيان، من مختلف الأديرة المنتشرة، داخل مصر، يتقدمهم الأب دييجو، الرئيس الإقليمي للآباء الكومبونيان بمصر والسودان، بمشاركة كورال الكنيسة، وكورال الإريتريين، بالإضافة إلى العديد من الجماعات الرهبانية الرجالية والنسائية بمصر.

 عظة عن فرحة زمن اليوبيل

ومن جانبه، تحدث الأب سيمون في عظة القداس عن فرحة زمن اليوبيل، وما يحمله من شكر، ومراجعة، والانطلاق في الرسالة، مختتمًا كلمته بتهنئة الأخت هيلين، لاحتفالها اليوبيلي على مدى السنوات الطوال في خدمة الرسالة.

جدير بالذكر أن الأخت هيلين من دولة تشاد، وفي ضوء متطلبات الرسالة، خدمت الأخت هيلين في العديد من البلدان منها: الكونغو، السودان، الكاميرون، وسط إفريقيا، دبي، إيطاليا، ومصر.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، جاءت كلمات التهنئة من كل من الأخت رانيا سمير الكومبونيانية، والأب كلود الكومبونياني، راعي الكنيسة، لتختتم الاحتفالية بكلمات الشكر، والامتنان من الأخت هيلين.

 في سياق آخر، ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس بطرس، بدبانة، بالإسكندرية.

وشارك في الصلاة الأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: المسيح حي فينا، هل نؤمن بهذا؟ لنسمح لقوة الروح القدس، التي فينا أن تلمس القلوب، وتحولها من متحجرة إلى ممتلئة من حضور يسوع المسيح، وعقب القداس الإلهي، تقابل الأب المطران مع شعب الكنيسة، في لقاء ودي.

الأسرة الكومبونيانية اليوبيل الفضي هيلين سولوماتا مسيرة تكريسية دانيال كومبوني

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