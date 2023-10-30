الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الموعد النهائى لطرح الفيلم الهندى "تايجر 3" بدور العرض المصرية

تايجر 3
تايجر 3

أعلنت الشركة الموزعة للفيلم الهندي Tiger 3 عن موعد طرح العمل بدور العرض المصرية والمقرر له يوم 15 نوفمبر المقبل وذلك بالتزامن مع عرضه في الهند ودول الخليج العربية والدول الأوروبية.

فيلم “تايجر 3” يشارك في بطولته كل من النجم الكبير سلمان خان والنجمة كاترينا كيف ويشاركهما عمران هاشمي البطولة أيضًا في الفيلم باعتباره خصمًا، بالإضافة إلى كل من ريدهي دوجرا، وميشيل لي، ورافاثي، ورانفيرشوري، وكومود ميشرا، وأشوتوش رنا، وفيشال جيثوا، وفينس ديكوستا، وريتشارد باكتي كلاين، وأنانت فيدهات، وإدوارد سونينبليك، وشاندو كانوري.

وتحدث النجم العالمي سلمان خان في تصريحات صحفية له عن الفيلم وقال: "هذه أخطر مهمة للنمر فإنه سوف يخاطر بكل حياته من أجلها حتى يحصل على فرصة أخرى".

قصة وأحداث فيلم “Tiger 3”

وتدور أحداث فيلم “تايجر 3” في إطار من الحركة والتشويق والأكشن ويعود العميل “تايجر” مجددًا في مغامرة محفوفة بالمخاطر، والتي تشهد عودة النجم سلمان خان لشخصيته القتالية الشهيرة، والعديد من مشاهد الحركة التي تخطف الأنفاس، ومن المقرر أن يصدر الفيلم باللغة الهندية والتاميلية والتيلجو.

وصناع فيلم “Tiger 3”

ويشارك في بطولة الفيلم الهندي "Tiger 3" بجانب كل من النجمين سلمان خان والذي يجسد شخصية "تايجر" وكاترينا كيف والتي تجسد شخصية "زويا"، عدد من النجوم والجزء الثالث من فيلم "تايجر" من إخراج مانيش شارما وشارك في تأليفه كل من:

  • شريدهار راجافان
  • نيلش ميسرا
  • أديتيا شوبرا

 

فيلم تايجر 3 هو الجزء الثالث من أنجح سلسلة أفلام الجاسوسية في بوليوود وتعد شخصية "تايجر" من الشخصيات الأيقونية في تاريخ سلمان خان وتاريخ السينما الهندية.

 

تايجر 3

تايجر 3
تايجر 3
تايجر 3
تايجر 3
تايجر 3
تايجر 3
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