مستشارو هيئة قضايا الدولة يتبرعون بجزء من رواتبهم للشعب الفلسطينى

صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، بأنه تمت الموافقة على التبرع بمبلغ مالي من مرتبات المستشارين بالهيئة لصالح الهلال الأحمر المصري لتقديم يد العون للإخوة الفلسطينيين.

وقالت هيئة قضايا الدولة في نص بيانها: «تضامنًا من المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة وجميع مستشاري الهيئة مع معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق نتيجة التعدي السافر عليه؛ فقد ارتأت هيئة قضايا الدولة الموقرة اليوم الاثنين الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة التبرع بمبلغ مالي من مرتبات المستشارين يخصص لصالح الهلال الأحمر المصري؛ لتقديم يد العون والدعم للإخوة الفلسطينيين لتخفيف المعاناة عنهم عقب العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة».

وتابعت: «وذلك تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، راجين من المولى- عز وجل- أن يعين ويثبت الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء».