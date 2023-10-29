الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تقيم حفل تأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية

حفل تأبين نقابة الصحفيين
حفل تأبين نقابة الصحفيين

بدأ، مساء الأحد، حفل نقابة الصحفيين لتأبين وتكريم الشهداء الصحفيين الفلسطينيين وعزاء لعائلاتهم بعد استشهاد 45 صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم ٣ من عائلة الزميل وائل الدحدوح، بعرض فيلم تضحيات الشهداء بفلسطين.

تحيى نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

ودعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بالوقوف دقيقة إجلالًا لجميع الفلسطينيين ولكل شهداء الصحافة، مؤكدًا أن الكلمات تعجز عن وصف ما يحدث في فلسطين.

وقال البلشي: "الصحفي وائل الدحدوح الذي ظهر بصمود بالغ القوة على شاشة التليفزيون يغطي الأحداث بعد استشهاد 12 فردًا من عائلته بينهم زوجته وأبناؤه وأحفاده إثر قصف منزلين في مخيم النصيرات يسكنهما عائلته المهجرة من غزة.

لا يتوفر وصف.

أسماء الصحفيين الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة 

واستعرض الفيلم التسجيل القصير الذي عُرض خلال حفل التأبين، أسماء الصحفيين الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من مجرمي الحرب جيش الاحتلال الصهيوني.

وجاءت الأسماء كالتالي:
1- سلمي مخمير
2- هشام النواجحة 
3- محمد الصالحي
4- دعاء شرف 
5- سعيد الطويل
6- أسعد شملح 
7- رشدي السواح
8-محمد صبح "أبورزق"
9- محمد بغلوشة 
10- جمال الفقعاوي 
11- حسام مبارك
12- سعيد الحلبي
13- خليل أبوعاذرة
14- سميح النادي
15- إبراهيم لافي
16- أحمد أبو مهاري
17- عبدالهادي حسيب
18- محمد أبو علي
19- أحمد شهاب
20- محمد ليد
21- محمد أبو مطر
22- محمد جرعون 
23- عصام بهار
24- سلام ميمة

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