تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى لمواجهة صن داونز فى الدورى الإفريقى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل اللقاء للتأكيد على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية والتخلص من العامل النفسي الذي يعاني منه بعض اللاعبين عقب النتائج السيئة أمام المنافس.

وأكد كولر أن مباراة صن داونز في ملعبه بوابة الصعود للنهائي ولا بد من التعامل مع اللقاء بروح قتالية، ونحن أبطال إفريقيا ولا بد أن يخشي المنافس منا وليس العكس.

وشدد المدير الفني للأهلي على أن المباراة صعبة أمام منافس عنيد يجيد اللعب أمام الفرق الكبرى ولا بد من التركيز وعدم تكرار أخطاء مباراة سيمبا التنزاني وأن اللعب من أجل الفوز فقط.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بحسم الصعود من لقاء الذهاب، وعدم انتظار العودة والتأكيد على أننا بطل القارة ولا نخشي أي فريق طالما هناك تركيز وروح واحدة داخل الفريق ككل.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليوديانج ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ورضا سليم وفي الهجوم كهربا.