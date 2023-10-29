الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الفارابي" تطرح الطبعة الثانية من "نوستراداموس يتنبأ بالدولة الفلسطينية"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

طرحت دار الفارابي للنشر ، حديثًا الطبعة الثانية لكتاب "نوستراداموس يتنبأ بالدولة الفلسطينية"، من تأليف إسماعيل رمضان، وكانت الدار قد طرحت الكتاب لأول مرة عام 2020.

وكتاب “نوستراداموس يتنبأ بالدولة الفلسطينية”، والذي صدر في طبعته الثانية عن دار الفارابي للنشر، للكاتب إسماعيل رمضان، وهو كاتب فلسطيني، سبق وصدر له العديد من الإصدارات الروائية، نذكر من بينها روايات: “حسن اللاوعي”، “فلستيا”، “ماريا وغيرها”. 

وفي كتابه  “نوستراداموس يتنبأ بالدولة الفلسطينية، يتناول القضية الفلسطينية، في قالب نقدي ساخر أشبه بالكوميديا السوداء.

الكون والرياضيات

ومن بين إصدارات دار الفارابي للنشر الحديثة أيضًا، كتاب “الكون والرياضيات”، من تأليف الباحث الدكتور علي دعيبس. أستاذ التحليل الرياضي بجامعة ليون الفرنسية.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: قال ألبرت أينشتاين، الذي عاش في الفترة من العام 1879 إلى العام 1955، «إن الأعصى على الفهم هو أن الكون فهمه ممكن». 

وقال بيار سيمون لابلاس، الذي عاش في الفترة من 1749 إلى العام 1827، إن الذكاء الذي سيعرف، في لحظة معينة، كل القوى التي تحرك الطبيعة، ومواضع الكائنات التي تشكلها، فإن كان واسعًا إلى حد إخضاع هذه المعطيات للتحليل يجمع في الصيغة نفسها حركات أكبر أجسام الكون وحركات أصغر الذرات: ما من شيء سيكون غير مؤكد بالنسبة له، والمستقبل كما الماضي سيكون حاضرًا أمام ناظريه: يقدم العقل البشري، في المحصلة التي استطاع إنجازها في مجال علم الفلك، صورة بسيطة عن هذا الذكاء».

الفارابي للنشر نوستراداموس يتنبأ بالدولة الفلسطينية القاعدة وداعش التوجه العلاجي المتكامل الكون والرياضيات دول الساحل الأفريقي صراع النفوذ

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