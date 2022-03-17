الفارابي تطرح كتاب "لعنة قايين .. حروب الغاز" للباحث كمال ديب

صدر حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع، كتاب جديد بعنوان "لعنة قايين .. حروب الغاز"، من تأليف كمال ديب، والذي يشير في مقدمته للكتاب إلي أن: "حروب الغاز ليست معارك عسكرية وصواريخ وأساطيل، بل هي أكثر تعقيداً. بدأت صراعاً على منابع الغاز وطرق الإمدادات، واشتعلت حروباً من وسط آسيا إلى سورية وأوكرانيا وإفريقيا، وتخللتها مواجهات قانونية وعقوبات ومقاطعة بين دولٍ وشركات.

ويتساءل المرء كيف أنّ الدول العربية وإيران، لمدّة مائة عام، امتلكت معظم احتياط النفط (60 بالمئة) في العالم – وهو السلعة الأساسية لتحريك عجلة الاقتصاد العالمي - ولم تستفد منه لخدمة مصالحها العليا. في حين استعملت أميركا كل مواردها – حتى القمح - كأسلحة استراتيجية، وتستغّل روسيا غازها الطبيعي لتعود دولة عظمى. فالكلام عن الغاز لا يقتصر على الاقتصاد، بل هو حاضر في الجيوبوليتيك بعدما أصبح سباق الهيمنة على العالم صراعاً على الغاز الذي غدا اليوم كما النفط في الأمس مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الأمم كافة.

ويضيف "ديب": ووفق الإرث الديني للمشرق العربي، هابيل وقايين (أي قابيل) هما ولدا آدم وحواء يعملان معاً، الأول مزارع والثاني راعٍ لكن الحسد أصاب قايين الذي قتل أخاه واستحوذ على الثروة لنفسه، فأصابته لعنة الرب أو "لعنة قايين". والنفط هو "لعنة قايين" العرب. ففي القرن العشرين كان حلم النهضة العربية حاضراً بقوة. ثم جاء الاستعمار الغربي وقسّم العرب ورسم بينهم حدوداً وفق توزيع ثروة النفط وجعل عليها أمراء بعدد سكان قليل، تاركاً الثقل السكاني العربي خارجها. ثم دفع الاستعمار "الأخ ليقتل أخاه"، فاستُعملت ريوع النفط وقوداً لقتل العرب وذبح فلسطين.



ــ رواية "جذلان بعد خذلان" للكاتب أيسر نور الدين

ومن أجواء الرواية: "حين تحب بصدق أنت لا تطلب ممن تحبه أن يدفعَ لك ثمن إحساسك ويبادلك الشعور نفسه بالرغم من أنك تكون بأشد الحاجة إلى ذلك، فالحب ليس قائمًا على التجارة ويجدر بك أن تحب من أجل الحب، إلا أننا توازيًا مع ذلك نحن نشبه كثيرًا نبتة الورد التي نزرعها في دارنا، إن لم نهتم بها فستموت بمرور الوقت."

ــ "كومونة بيروت".. سيناريو فيلم لــ رفيق نجم

ومما جاء علي غلاف الكتاب الخلفي: "تجري أحداث هذا الفيلم أوائل تسعينيات القرن الماضي مع انتهاء الحرب اللبنانية. حيث نتعرف على مجموعة من الشبان يعيشون معاً في منزل «زياد»، الشاب المسيحي الذي رفض أن يتهجر مع أهله في بداية الحرب إلى بيتهم الصيفي في المنطقة الشرقية، وفضل العيش مع مجموعة من أصدقائه المسلمين في المنطقة الغربية من بيروت.



وهناك شخصيات أخرى كانت تعيش معهم في منزل «رفيق» الممثل القديم المسن الذي كان مداوماً في المنزل ويقوم بتحضير الطعام للجميع."

ــ كتاب "أنطاكية .. تاريخ وحضارة" من تأليف دكتور لطفي فؤاد لطفي

ومما جاء علي غلاف الكتاب: "هنا بدأت رحلتي في عوالم أنطاكية "التاريخ والحضارة" ووجدت نفسي أتعرّف على موقعها وتاريخها وتطورها وثقافة ساكنيها، تعرفت على المهندسين المعماريين الذين أشرفوا على بنائها. سرت في دروبها التاريخية وتوقفت عندما ظهر من شارعها الرئيسي أسفل شارعها القديم. استشعرت أنطاكية البيزنطية والسلوقية والرومانية وما تعاقب عليها من حقب لاحقه واستوعبت علاقة العمارة بالسياسة وكيف أثّر أسلوب الحكم والصراع على السلطة على عمرانها وعمارتها.

تعرّفت خلال جولتي على هويتها وشخصيتها المتميزة، رأيت مبانيها التاريخية العامة منها والخاصة ودققت في مخططات حماماتها الإمبراطورية. زرت المباني السكنية ودخلت إلى فنائها وقاعاتها المختلفة وأذهلتني التفاصيل المعمارية واللوحات الفنية والفسيفساء التي نقلت إليّ صور جميلة عن أساطير مختلفة وأسلوب الحياة الإنسانية. ثم انتقلت بعد ذلك إلى مناطقها التي طبعها الانتداب الفرنسي بطابعه. خلال رحلتي هذه كانت تهتز بي الأرض كلما وردت سيرة زلزال، كما آلمني التراجع والإهمال طيلة الحكم العثماني وفي نهاية رحلتي حلمت بأني أسير في مظاهرة مع نساء أنطاكية من أجل عروبة منطقة الإسكندرون."