الأحد 29 أكتوبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد المستشفى العام والرمد بزفتى

الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مستشفى زفتي العام، ومستشفى رمد زفتى؛ للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين عليهما، والتأكد من مدى جاهزية المستشفيين لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى.

وبدأت الجولة بتفقد مستشفى زفتى العام، حيث تفقد المحافظ عددًا من أقسام المستشفى منها قسم الحروق وقسم الحضانات "المبتسرين"، واستمع إلى شرحٍ تفصيلي لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين بجميع حالاتهم، وكذلك تفقد أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي، فضلًا عن تفقد بنك الدم بالمستشفى، للوقوف على مخزون أكياس فصائل الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تفقد الصيدلية المركزية للمستشفى، للتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم، للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين.

وتابع المحافظ جولته بتفقد الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى رمد زفتى، حيث تفقد بعض عيادات الاستقبال، والتقى ببعض المرضى والمواطنين المترددين على العيادات، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

جولة تفقدية بالمستشفيات

كما تابع سير العمل بمختلف الأقسام، واستمع إلى بعض طلبات المواطنين، موجهًا بسرعة الاستجابة لها، واطمأن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ثم اطمأن على سير العمل بأقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى، والتي تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين، كما اطمأن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لها.

وأكد المحافظ أن الغرض من الزيارة التفقدية للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى، والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

وأشار "رحمي" إلى أننا نعمل جميعًا، كل في موقعه، تنفيذيون وأطباء، من أجل خدمة المواطنين وتلبية كل مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مركز الإسعاف الرئيسي بزفتى، والذي يضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، واطمأن على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ، وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

محافظ الغربية مستشفي زفتى الازمات والكوارث كوارث طبيعية قسم الحروق

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