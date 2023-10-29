الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الاستثمار: شركة "شنايدر" تقوم بدور رائد في نقل التكنولوجيا للصناعة المصرية

الهيئة العامة للاستثمار
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، إن شركة "شنايدر إلكتريك" تقوم بدور رائد في نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم الأحد، ورئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي سباستيان رييز، لمصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، أكبر مصنع للوحات الجهد المنخفض والمتوسط بالشرق الأوسط، لاستعراض الخطط التوسعية للشركة، وتم إنشاء مصنع الشركة بمدينة بدر في عام 2009، بطاقة إنتاجية 6 آلاف خلية جهد متوسط، و3500 خلية جهد منخفض سنويًا، بالإضافة إلى تقديم حلول رقمية بمجالي إدارة الطاقة والتحكم الآلي لضمان تحقيق أعلى كفاءة بأساليب مستدامة.

وبحث الجانبان خطط توسعات الشركة بهدف زيادة إنتاج المصنع من لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، ووحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت، وتهدف الشركة إلى توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ نسبته حاليا من 40: 60% من كافة منتجات المصنع، وهذا بعد أن قامت الشركة باستثمار 10 ملايين يورو لإضافة خط إنتاج جديد في مصنع بدر خلال عامي 2020 و2021، وتصدر الشركة أكثر من 30% من إنتاج المصنع لأكثر من 30 دولة، وتوفر 600 فرصة عمل مباشرة.

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استثمارات جديدة 

وقال حسام هيبة، إن الاستثمارات الجديدة التي تضخها شركة "شنايدر" لها العديد من الآثار الاقتصادية والتنموية الإيجابية، حيث تتفق مع توجه الحكومة لتوطين الصناعات الكهربية وزيادة المكون المحلي بها، والتوسع في نشاط التصدير.

من جهته، قال سباستيان رييز: "تعد مصر مركزًا إقليميًا لشنايدر إلكتريك في منطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، وهي سوق رئيسي لنا نرى فيه فرصًا واعدة للنمو والتوسع، ونحن ملتزمون بتعزيز استثماراتنا في هذا البلد، وزيادة المكون المحلي، ودعم الصادرات، وتدريب وتطوير العمالة المحلية التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، حيث نؤمن أن التصنيع المحلي هو مفتاح النمو الاقتصادي". 

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وأكد أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من أجل تمكين الشركة من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وينتج مصنع "شنايدر إلكتريك" موزعات الجهد المتوسط 24 كيلو فولت و12 كيلو فولت، إلى جانب تنفيذ خط لإنتاج وحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت.

وساهمت حلول شنايدر إلكتريك التكنولوجية في تنفيذ عدد من مشروعات الدولة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والمشروعات العقارية.

وبدأت شنايدر إلكتريك عملياتها في السوق المصري عام 1987، وقامت بضخ إجمالي حجم استثمارات بلغ 300 مليون يورو على مدار 35 عامًا من تواجدها في مصر.

رئيس الهيئة العامة للاستثمار شنايدر إلكتريك الاقتصادية والتنموية الإيجابية مصر مركزا إقليميا لشنايدر أهمية الدعم

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