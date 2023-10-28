الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

عبده مباشر لـ"الشاهد": وقفت فى طابور تكريم المجموعة 39 قتال بالزى المدنى

عبده مباشر
عبده مباشر

تحدث عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، عن مشاركته في تكريم المجموعة 39 بالقوات المسلحة وإصراره على التكريم كمدني.

وقال مباشر في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "عندما قالوا إن الرئيس سيكرم المجموعة 39 قتال قالوا لي هتلبس زي القوات المسلحة طبعًا قُلت إنني كنت متطوعًا بالصفة المدنية وسأقف في الطابور ارتدي ملكي بكرافتة".

وتابع: "عز الدين مختار نائب مدير المخابرات قال لي ليس من سلطاتي قلت له إنني لن أقف في طابور التكريم إلا بالملكي، والرئيس السادات قال لهم أنتم قبلتم تطوعه بالصفة المدنية لذلك من حقه أن يقف بالزي المدني في الطابور، وحضرت بالزي الملكي وجهاز التسجيل على كتفي".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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