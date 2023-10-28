كشف السبب وراء اشتعال السيارات فى حادث "صحراوى البحيرة"

تواصل الجهات المختصة التحقيق، اليوم السبت، في موقع تصادم عدد من السيارات، ما أسفر عن مصرع وإصابة 95 مواطنًا على طريق الإسكندرية الصحراوي، في نطاق محافظة البحيرة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول الحادث، الذين قالوا إن الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، هي السبب وراء الحادث، في تصادم أتوبيس ركاب مع سيارة، ما أدى بعد ذلك إلى تصادم 28 سيارة.

وأشار شهود العيان، إلى أن تصادم السيارات أدى إلى تسرب الزيت من بعضها، واشتعال النيران بها، مشيرين إلى أنهم حاولوا إخراج المصابين من السيارات وإسعافهم، وإبعاد الجثث عن نطاق النيران.

قرارات جهات التحقيق

كانت جهات التحقيق المختصة قد أمرت اليوم السبت، بتشكيل لجنة من النيابة العامة للانتقال إلى موقع اشتعال النيران في عشرات من السيارات؛ لفحص آثار الحادث الذي أسفر عن مصرع وإصابة 95 مواطنًا، على طريق الإسكندرية الصحراوي، في نطاق محافظة البحيرة.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثث الضحايا، عقب إعداد تقرير حول ملابسات الوفاة وتسليم الجثامين لذويهم، وطلب التحريات حول الواقعة.

وقررت النيابة، أيضًا، تشكيل لجنة فنية من المهندسين لفحص خسائر السيارات، وإعداد تقرير حول قيمتها، مع رفع آثار الحادث، وتشكيل اللجان المختصة لمعرفة أسبابه.

كان قد وقع تصادم بين عدد كبير من السيارات على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، بجهة الكيلو 134 في القادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة، بنطاق محافظة البحيرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المختصة مصحوبة بسيارات الإسعاف والمرور، وتم فحص البلاغ ورفع حطام الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات، واشتعال بعضها، على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.