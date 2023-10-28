السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مصطفى" يتحدى إعاقته بمهارته فى صناعة منتجات الجلود (فيديو)

منتجات الجلود
منتجات الجلود

بمهارة كبيرة يصنع الشاب مصطفى صقر، أحد متحدي الإعاقة الحركية، منتجات الجلود بشكل يدوي، حيث اتخذ من إعاقته شكلًا من أشكال القوة ليكون له مشروعه الخاص الذي يتكسب منه قوت يومه، دون أن يلتفت إلى إعانات من مؤسسات أو أفراد، هكذا وضع هذا الشاب خطة لحياته لتكون مبدأ له، فعلى مدار 20 عاما قضاها صقر في صناعة الجلود وتسويقها جعلت له شريحة جيدة من الزبائن الذي تطلب احتياجاتها منه من وقت لآخر.

مصطفى: 20 عامًا خبرة في مجال الجلود 

يقول مصطفى، وهو في منتصف العقد الثالث، إنه كان يرفض بشكل قاطع أن يحصل على قوت يومه من خلال المساعدات والإعانات، فقرر أن يتعلم حرفة صناعة الجلود من أحد معارفه، وواصل الابتكار فيها ومن عام 2000 بدأ المشاركة في المعارض الخاصة بالأعمال اليدوية التراثية والمشاريع الصغيرة حتى عرفه الكثير من الزبائن وطلبوا شراء الحقائب ومحافظ النقود وغيرها من منتجات الجلود، وتمكن بعد ذلك من إتاحة البيع عبر منصات التسويق وتوصيل المنتجات حتى باب المنزل.

أقوم بتطوير نفسي لمواكبة كل جديد 

وأضاف أنه قام مؤخرا بالاستعانة بالمكينات لمواكبة الحداثة في المجال وأيضا إدخال أصناف جديدة كان لا يقوم بصناعتها من قبل فأصبح الآن يقدم الحقائب الرجالي والنسائي والأحزمة بمختلف أشكالها.

وأشار إلى أنه يقوم بتدريب الشباب والفتيات من ذوي الهمم على هذه المهنة وكون فريق عمل بهم حتى يتمكنوا من الاندماج مع المجتمع والتعامل والعمل أيضا وكسب أرزقهم من عرق جبينهم وبالمال الحلال وهو ما انعكس إيجابيا على حالتهم النفسية أيضا، فالكثير من الشباب والفتيات من ذوي الهمم يحبون التفاعل والعمل الجماعي والإبتكار وهو ما أحاول أن اقدمه لهم من خلال هذه المهنة.  

متحدى الاعاقة متحدي الإعاقة الحركية منتجات الجلود صناعة الجلود ذوي الهمم

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