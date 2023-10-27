الرئيس السيسى: أرحب بالقرار العربى الذى تبنته الأمم المتحدة.. ونأمل وقف العنف فى غزة قريبًا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أرحب بالقرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار ونأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين”.