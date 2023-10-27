فلسطينى: غزة معزولة عن العالم الخارجى مع استمرار قصف أكثر عنفًا

قال شاهد عيان في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، اليوم الجمعة، إن غزة "تُركت في الظلام دون أي اتصال بالعالم الخارجي".

وقال شاهد عيان إن المستشفى استقبل جثث عدد من القتلى والجرحى في القصف المكثف على وسط غزة ليلة الجمعة، وأضافوا أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا وفق شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضاف الشاهد أن القصف وسط غزة تركز على دير البلح ومخيم النصيرات والزوايدة، مضيفًا أن هناك الآن "قصفًا مكثفًا" على مخيمي المغازي والبريج.

الهلال الأحمر الفلسطيني فقدت الاتصال تمامًا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن أنها "فقدت الاتصال تمامًا" مع فرق الطوارئ الطبية في غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها "فقدت الاتصال تمامًا مع غرفة العمليات في غزة وجميع فرقنا العاملة هناك"، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة في أعقاب زيادة كبيرة في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء قدرة فرقنا على مواصلة تقديم خدماتها الطبية الطارئة، خاصة أن هذا العطل يؤثر على رقم الطوارئ المركزي "101" ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى والمصابين".

وفي وقت سابق، قالت "جوال"، شركة الاتصالات الفلسطينية التي تقدم خدمة الهاتف المحمول لقطاع غزة، في بيان لها، إن الغارات أدت إلى "انقطاع كامل لخدمة الاتصالات".

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن أنه "يوسّع عملياته البرية" في قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري.

وقال هاجاري: "بالإضافة إلى العمليات الهجومية التي قمنا بها خلال الأيام القليلة الماضية، تقوم القوات البرية للجيش الإسرائيلي بتوسيع عمليتها البرية هذا المساء".

وأضاف: "مئات الآلاف من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي متواجدون حول حدود الدولة - في الجو والبر والبحر - لحماية الدولة".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أفادت فيه شبكة سي إن إن بأن سلسلة كبيرة من الانفجارات هزت مدينة غزة ليلة الجمعة.