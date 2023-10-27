"إكسترا نيوز" القصف الإسرائيلى الذي تتعرض له غزة الآن هو الأعنف وغير مسبوق

أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الان هو الأعنف وغير مسبوقة على القطاع، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

وتحول عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت.

وتعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف عنيف ومستمر من طيران الاحتلال الحربي.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والانترنت كافة مع قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت إلى أن القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان، ما أدى إلى انقطاع كامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية قد أعلنت، في الأسبوع الأول من العدوان، أن شبكتها تكبدت أضرارًا فادحة أثرت على عملها بشكل كبير، محذرة من أن تجدد الانقطاعات والأضرار على الشبكة سيتسبب بتوقف كامل لخدمات الاتصالات والانترنت.