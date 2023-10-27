الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" القصف الإسرائيلى الذي تتعرض له غزة الآن هو الأعنف وغير مسبوق

القصف على قطاع غزة
القصف على قطاع غزة

أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الان هو الأعنف وغير مسبوقة على القطاع، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

وتحول عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت.

وتعرضت أنحاء مختلفة في قطاع غزة لقصف عنيف ومستمر من طيران الاحتلال الحربي.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والانترنت كافة مع قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت إلى أن القصف الشديد في الساعة الأخيرة تسبب بتدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان، ما أدى إلى انقطاع كامل خدمات شركات الاتصالات عن قطاع غزة.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية قد أعلنت، في الأسبوع الأول من العدوان، أن شبكتها تكبدت أضرارًا فادحة أثرت على عملها بشكل كبير، محذرة من أن تجدد الانقطاعات والأضرار على الشبكة سيتسبب بتوقف كامل لخدمات الاتصالات والانترنت.

القصف الإسرائيلى إعلام فلسطينية غزة وسائل اعلام فلسطينية

مواد متعلقة

جوتيريش: المنظومة الإنسانية فى غزة معرضة للانهيار الكامل

مراسل "إكسترا نيوز": جارٍ تجهيز مستشفى ميدانى بالشيخ زويد لاستقبال المصابين من غزة

"إكسترا نيوز": دخول القافلة السادسة للمساعدات الفلسطينية عبر معبر رفح خلال ساعات

أمنيًا وتنمويًا وماليًا.. كيف ساندت مصر القضية الفلسطينية على مر العصور؟

مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف الحرب على غزة سيجُر المنطقة لمعركة إقليمية مدمرة

مصر بالأمم المتحدة: أبسط مبادئ القانون الدولى والأعراف السياسية هو تحديد موقف واضح

مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لم يعد الصمت خيارًا أمام ما يجرى بفلسطين

مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لن نكون شيطانًا أخرس سكت عن الحق

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

مشاهد مرعبة.. قصف إسرائيلي غاشم على غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟